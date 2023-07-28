С начала СВО не было ни одной удачной атаки на Госуслуги

Хакеры не смогли взломать портал Госуслуг, даже несмотря на то, что в даркнете предлагали такие услуги.

Кибератаки ни разу не нарушили работу портала Госуслуг с момента начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на гендиректора компании «Ростелеком-солар» Игоря Ляпунова.

Конечно, «Госуслуги» являются колоссальным магнитом для хакеров. Это большой вызов. За эти 1,5 года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было, — сказал Игорь Ляпунов.

Он также добавил, что в первые месяцы с начала СВО на биржах даркнета продавались хакерские ресурсы для атак на Россию.