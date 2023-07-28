Для уменьшения налога на фиксированные взносы надо уплатить их и держать на сальдо ЕНС

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У ИП два вопроса:
как уменьшить УСН на просроченные фиксированные взносы прошлых лет;
как уменьшить УСН на свежие взносы за 2023 год.
При этом у ИП нет КЭП, поэтому заявление о зачете он подать не может. Но оно и не нужно.
По действующим на сегодняшний день правилам для уменьшения налога на взносы за текущий год их нужно просто уплатить (платежкл-01 или пплатежкой-02) без заявления о зачете. Главное – на последний день квартала эта сумма должна быть на ЕНС.
Кстати, у нас есть разбор о том, как платить фиксированные взносы, чтобы уменьшать на них налоги.
Что касается взносов за прошедшие года, то срок их уплаты уже прошел и учесть их для налога можно в том квартале, когда они будут уплачены и произойдет списание с ЕНС в бюджет.
Между тем скоро правила уменьшения налога на фиксированные взносы кардинально изменятся. Факт уплаты взносов больше не будет иметь никакого значения.
Обо всех нововведениях по фиксированным взносам читайте в нашем свежем разборе.
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