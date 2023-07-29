Если налоговый нерезидент по итогам года стал резидентом, для возврата налога надо сдать 3-НДФЛ

Для этого смотрят 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, даже если он начинается в одном календарном году, и продолжается в другом году.
В течение 12 месяцев считают все дни пребывания в РФ. Если есть 183 дня, то человек – налоговый резидент РФ.
Окончательный статус считают по итогам года.
Для нерезидентов по доходам от источников в РФ ставка НДФЛ составляет 30%.
Но если по итогам года данное физлицо стало налоговым резидентом РФ, то налог за весь год пересчитывается по ставке 13%.
Человек должен составить декларацию 3-НДФЛ и обратиться в ИФНС за возвратом налога. К декларации надо приложить документы, доказывающие статус резидента.
Если человек стал резидентом в 2023 году, то пересчитать НДФЛ за 2022 год нельзя.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.06.2023 № 03-04-06/51534.
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