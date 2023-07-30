17% бухгалтеров мечтают вести свой бизнес

29% населения рассматривают возможность открыть свой бизнес, при этом 52% пока что не готовы стать предпринимателями. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Активнее всего хочет начать свое дело молодежь до 24 лет (43%). Среди тех, кто старше 45 лет, задумываются о предпринимательстве только 23%.
Юристы и специалисты по закупкам чаще представителей других профессий собираются начать свой бизнес (42%).
40% маркетологов также не против стать предпринимателями.
Меньше всего стремятся к своему делу бухгалтеры (17%), продавцы (18%) и секретари (19%).
А вы тоже боитесь выйти из найма и начать работать на себя? Наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма» поможет запустить свое дело.
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Комментарии1
ВитаЛукинична
Меня тоже прибавьте - мечтаю, давно мечтаю...купить остров в океане, построить там уютный домик для отдыха и, чтобы белочка с орешками, 33 богатыря с Черномором, и невестка со звездой🙏🙏🙏
Туризм или какой это ОКВЭД?