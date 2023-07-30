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Ведение бизнеса

17% бухгалтеров мечтают вести свой бизнес

Больше всего вести свой бизнес мечтают юристы и менеджеры по закупкам. Не готовы стать предпринимателями 52% населения.
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29% населения рассматривают возможность открыть свой бизнес, при этом 52% пока что не готовы стать предпринимателями. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Активнее всего хочет начать свое дело молодежь до 24 лет (43%). Среди тех, кто старше 45 лет, задумываются о предпринимательстве только 23%.

Юристы и специалисты по закупкам чаще представителей других профессий собираются начать свой бизнес (42%).

40% маркетологов также не против стать предпринимателями.

Меньше всего стремятся к своему делу бухгалтеры (17%), продавцы (18%) и секретари (19%).

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Комментарии

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  • Логотип проза жизни
    проза жизни 17 минут назад

    ВитаЛукинична

    Меня тоже прибавьте - мечтаю, давно мечтаю...купить остров в океане, построить там уютный домик для отдыха и, чтобы белочка с орешками, 33 богатыря с Черномором, и невестка со звездой🙏🙏🙏

    Туризм или какой это ОКВЭД?

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