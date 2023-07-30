17% бухгалтеров мечтают вести свой бизнес

Больше всего вести свой бизнес мечтают юристы и менеджеры по закупкам. Не готовы стать предпринимателями 52% населения.

29% населения рассматривают возможность открыть свой бизнес, при этом 52% пока что не готовы стать предпринимателями. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Активнее всего хочет начать свое дело молодежь до 24 лет (43%). Среди тех, кто старше 45 лет, задумываются о предпринимательстве только 23%.

Юристы и специалисты по закупкам чаще представителей других профессий собираются начать свой бизнес (42%).

40% маркетологов также не против стать предпринимателями.

Меньше всего стремятся к своему делу бухгалтеры (17%), продавцы (18%) и секретари (19%).

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