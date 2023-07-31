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Общество

Долги за ЖКУ выросли почти до 900 млрд рублей

На 15,8% стало больше неоплаченных счетов за электричество, воду и тепло.
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За первый квартал 2023 года население задолжало за жилищно-коммунальные услуги 876,4 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2023 году задолженность выросла на 72 млрд рублей, а в 2022 году этот показатель увеличился на 56,6 млрд рублей.

Россияне должны ресурсоснабжающим организациям на 15,8% больше, а управляющим компаниям – на 1,2%.

Одной из главных причин роста долгов эксперты издания назвали снижение доходов.

Вода, электричество, тепло продолжают поступать в квартиры злостных неплательщиков, а значит, и долги продолжаются увеличиваться, — рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Еще одна причина в том, что многие люди инвестируют в недвижимость, чтобы потом ее перепродать. И зачастую счета ЖКХ остаются неоплаченными.

В увеличении задолженностей виноваты и управляющие компании, которые не переводят деньги, собранные с жильцов. Чтобы этого избежать представитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил о решении создать спецсчета для сбора платы за ЖКУ.

Было бы логично списать все существующие долги и начинать выстраивать работу отрасли с чистого листа, — считает член Ассоциации адвокатов Шамиль Султанов.

Государство предоставляет компенсации и субсидии по оплате ЖКУ. Их получают инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и семьи с низкими доходами.

Однако собеседники издания убеждены, что такую поддержку нужно совершенствовать и развивать судебные методы работы с должниками.

Комментарии

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