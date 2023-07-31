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Защита персональных данных

Рынок кибербезопасности через пять лет вырастет до 559 млрд рублей

Отрасль в среднем будет увеличиваться на 24% год к году за счет отечественных услуг и решений по защите информации.
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Объем отечественного рынка кибербезопасности вырастет в среднем на 24% и к 2027 году достигнет 559 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).

В 2022 году российский рынок информационной безопасности увеличился на 4%, до 193,3 млрд рублей. Тогда как мировой рынок вырос в этой сфере вырос на 11%.

26% рынка составляют услуги в области кибербезопасности, а 74% — средства защиты информации.

Отечественные поставщики в 2022 году заняли 70% рынка. Это связано уходом иностранных компаний и IT-решений.

Специалисты ЦСР сообщили, что к 2027 году доля зарубежных вендоров может составить 5-8%. В основном эту нишу займут решения из дружественных стран, особенно из Китая.

Сегодня к защите персональных данных государство предъявляет особые требования. Какие именно — узнайте на вебинаре «Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов по новым требованиям РКН и ФЗ №152».

Эксперты расскажут все о новых правилах обработки персональных данных, разберут нестандартные ситуации и подскажут, как уберечь компанию от штрафов.

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Комментарии

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