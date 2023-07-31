За год доля безналичных оплат выросла на 10%

Покупатели предпочитаютплатить по безналу. Карты принимают даже в небольших магазинах.

С апреля по май 2023 года доля безналичных оплат на кассах магазинов выросла с 66 до 72%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование «Контур. Маркета».

По итогам второго квартала 2023 года доля безналичных платежей составила в среднем 69%. По сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель вырос на 10%.

По данным с касс, подключенных к оператору фискальных данных «Контура», доля безналичных оплат в апреле 2023 года составила 66%, в мае выросла до 69%, а в июне — до 72%, — говорится в исследовании.

В апреле 2023 года покупатели магазинов и гости ресторанов по карте оплатили 182,5 млрд рублей, в мае — 180,3 млрд рублей, в июне — 185 млрд рублей.

Эксперт «Контур. Маркета» по анализу данных Дарья Жигалина считает, что безнал становится популярнее из-за общего тренда на цифровизацию. Сейчас даже в небольших торговых точках стоят терминалы эквайринга.

Активно осваивают оплату по карте пожилое поколение, а также появляются банковские продукты для детей.