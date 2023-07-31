Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Бухгалтерия

‼ Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 199 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 199 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)
7

Что такое Разборы?

Это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Кратко и на примерах эксперты «Клерка» рассказывают про новые законы и правила работы. Точно ничего не пропустите и защитите себя от штрафов.

Последние Разборы

  1. Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя

  2. Сальдо ЕНС: топ вопросов бухгалтеров в июле

  3. Лимит кассы в 2023 году: кому нужен, как утвердить, примеры расчета + образцы приказов

  4. Что делать в случае блокировки банковского счета налоговой инспекцией. Мини-курс

  5. Топ-5 опасных налоговых схем. Мини-курс

  6. Как оплачивается больничный лист после увольнения в 2023 году

Посмотрите каталог вышедших Разборов и оформите подписку за 199 рублей. Торопитесь до повышения цены в три раза.

Что получите в подписке на Разборы за 199 руб.

Каждый день выходит 2 свежих разбора:

  • один в текстовом формате инструкций по новым правилам с чек-листами и другими материалами для скачивания;

  • один в формате короткого и емкого видео: мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам.

Оформить заказ на Разборы по 199 рублей можно, кликнув на ссылку ниже:

Оформление заказа на klerk.ru

Оплатите ваш заказ на Клерке

www.klerk.ru

Доступ к каталогу, где уже около 900 разборов

Темы самые нужные: сальдо ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про ВСЕ нужные бухгалтерам и кадровикам темам.

То есть за 199 рублей в месяц вы получаете больше 40 экспертных, свежих материалов от редакции «Клерка», которые другим пользователям закрыты. А также доступ к каталогу уже 900 имеющихся Разборов. Подписаться за 199 рублей.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получите уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

И это еще не все!

Подписавшись на Разборы, также получите:

  • Отключение рекламы

  • Приоритетные ответы лично от заместители главного редактора “Клерка” на ваши вопросы в комментариях к Разборам

Если хотите приобрести какой-то разбор отдельно, можете сделать это за 150 рублей. Выбирайте из списка тут, заходите в материал и оформляйте заказ.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак

    Как рассказать о повышении цены и не потерять клиентов

    Повышать цены на свои продукты и услуги всегда страшно. Из-за нового прайса можно потерять доверие клиента, получить негативные отзывы и самое кошмарное — начать зарабатывать меньше. Но поднимать цены приходиться регулярно. Разберём работу с возражениями и тем, как всё анализировать.

    Как рассказать о повышении цены и не потерять клиентов
    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет доходов

    Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера

    На УСН – кассовый метод учета доходов и расходов, на ОСНО – метод начисления. Если в период применения УСН организация отгрузила товары или оказала услуги клиентам, то такая реализация не вошла в доходы, если не была оплачена. Что делать с ней при переходе на УСН?

    Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера
    25
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера

    «Клерк» создал абонемент, который помогает бухгалтерам не пропускать важные изменения в законах и быть готовыми к проверкам. Удобный формат: вебинары и онлайн-курсы. Доступ к записям эфиров и текущим вебинарам-онлайн в период действия подписки.

    🔥 Доступ к 600+ вебинарам и 50 онлайн-курсам на месяц всего за 999 рублей: абонемент для бухгалтера
    39
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт

    Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью сервиса 1С

    Все больше компаний обмениваются документами в электронном виде. Это не только инновационный подход, но и практичное решение. С помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника бухгалтерия и другие работники организации могут быстро и просто обмениваться кадровыми документами.

    Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью сервиса 1С
    29
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как работает реклама в Яндекс ПромоСтраницах: примеры рекламных кампаний и рекомендации по статьям

    В этой статье расскажу все, что нужно знать о ПромоСтраницах: как они устроены, для каких целей подходят и какие статьи здесь публиковать для максимального результата.

    Как работает реклама в Яндекс ПромоСтраницах: примеры рекламных кампаний и рекомендации по статьям
    22
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству

    В прошлом году стартовало новое решение для управления качеством — 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Это специальное расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Расскажем подробнее о возможностях новой версии и кому она подойдет.

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству
    45
    Читать еще