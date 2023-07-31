‼ Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 199 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

Что такое Разборы?

Это пошаговые текстовые и видео-инструкции про изменения в учете, налогах и кадрах. Кратко и на примерах эксперты «Клерка» рассказывают про новые законы и правила работы. Точно ничего не пропустите и защитите себя от штрафов.

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Что получите в подписке на Разборы за 199 руб.

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один в текстовом формате инструкций по новым правилам с чек-листами и другими материалами для скачивания;

один в формате короткого и емкого видео: мини-курс по самым нужным бухгалтерским темам.

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