Стоимость куриного мяса побила исторический рекорд. Цены выросли на 6,8%

В рознице за килограмм курицы придется заплатить от 200 до 350 рублей. Цены растут из-за сезонных факторов и потому, что подорожали кормовые добавки.

В июне 2023 года средняя цена на мясо кур выросла на 6,8%, до 193,48 рублей за килограмм. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года, когда килограмм курицы стоил 190,85 рублей.

В середине июня 2023 года цены на курицу достигли 196,93 рубля за килограмм.

По данным аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриное мясо стоит в среднем 270 рублей за килограмм, разбор цен варьируется от 200 до 350 рублей.

Минсельхоз подтвердил, что стоимость куриного мяса за год выросла на 6%. Это объясняют сезонными факторами.

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что себестоимость мяса птицы растет из-за подорожания кормовых добавок, оборудования и расходников. Рентабельность мясопереработчиков не выходит за пределы 5-8%.