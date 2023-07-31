Путин принял закон об индексации на 5% акцизов на сигареты, алкоголь и автомобили

В 2024 году акцизы вырастут сразу на 5% вместо запланированных 4%. Тарифы не изменятся для вейпов, пива, сидра, медовухи, российского шампанского и мотоциклов.

Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на крепкий алкоголь, табачные изделия и автомобили. Об этом пишут «РИА Новости».

Повышение акцизов не затронет отечественное шампанское, пиво, сидр, пуаре, медовуху, жидкости для вейпов и мотоциклы.

Изначально планировалось, что акцизы в 2024 году вырастут на 4%, однако в поправках к Налоговому кодексу Минфин указал пятипроцентное повышение. Их и принял президент.

Акциз на крепкий алкоголь вырастет с 613 рублей за литр до 643 рублей. В 2025 году индексация вернется на уровень 4% и составит 699 рублей, а в 2026 году – 696 рублей.

За слабоалкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% придется заплатить 514 рублей в 2024 году, 535 рублей в 2025 году и 556 рублей в 2026 году.

В 2024 году акциз на вино будет 36 рублей за литр, в 2025 году – 37 рублей, а в 2026 году – 38 рублей.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2 731 рублей за 1 тыс. штук. К этой цене прибавится 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 рублей. В 2025 году сигаретный акциз будет 2 840 рублей, а в 2026 году — 2 954 рублей.

За легковые автомобили мощностью до 150 л/с в 2024 году будет нужно платить 58 рублей за каждую лошадиную силу. Акциз на авто мощностью от 150 до 200 л/с составит 557 рублей, от 200 до 300 л/с – 912 рублей, от 300 до 400 л/с – 1 555 рублей, от 400 до 500 л/с – 1 609 рублей.

Раньше мы писали, что с 1 марта 2023 года акцизы на табачные изделия выросли сразу на 10,6%.