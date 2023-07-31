На самокатах Whoosh стали кататься на 95% чаще

С начала 2023 года число поездок на самокатах сервиса Whoosh достигло 56 млн.

За семь месяцев 2023 года число поездок на самокатах в кикшеринговом сервисе Whoosh выросло на 95% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сказано на сайте компании.

На 31 июля 2023 года пользователи Whoosh в России совершили 53 млн поездок, что на 85% больше относительно аналогичного периода 2022 года. Количество поездок во всех странах присутствия — около 56 млн, рост составляет 95%, — говорится в сообщении.

Сейчас самокатами Whoosh пользуются почти 17,6 млн человек. Это на 6 млн больше, чем в конце 2022 года.

Кроме России, сервис работает в Казахстане, Белоруссии. Пилотные проекты были запущены в Бразилии и Чили.

Недавно мы писали, что спрос на облигации Whoosh в 1,8 раза превысил предложение.