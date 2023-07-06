Спрос на облигации Whoosh в 1,8 раза превысил предложение

Компания выпускает дополнительные облигации объемом 4 млрд рублей. У инвесторов будет налоговая льгота по НДФЛ, если они продержат ценные бумаги больше одного года.

На выпуск трехлетних облигаций ООО «ВУШ» серии 001Р-02 в 1,8 раза превысил предложение. Об этом пишет «Интерфакс».

Первоначальный объем выпуска составил 3 млрд рублей, а предложение – 5,4 млрд рублей. Это позволило эмитенту увеличить объем до 4 млрд рублей.

Мы зафиксировали высокий интерес со стороны розничных инвесторов, что говорит о том, что инвесторы интересуются развитием компании и доверяют нам. Полученные средства планируется направить на финансирование покупки новых электросамокатов и электровелосипедов, - сказал финансовый директор Whoosh Александр Синявский.

Новый выпуск входит в сектор РИИ Мосбиржи (рынок инноваций и инвестиций). Это значит, что инвесторы, которые купят облигации нового выпуска, смогут получить налоговую льготу по НДФЛ с дохода от продажи ценных бумаг.

Преимущество доступно, если держать облигации больше одного года.

Техническое размещение ценных бумаг завершилось 6 июля 2023 года. Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.

Недавно мы писали, что сервис по аренде самокатов Whoosh будет оснащать средства индивидуальной мобильности шлемами. Стоимость поездки не вырастет.