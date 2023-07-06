Спрос на облигации Whoosh в 1,8 раза превысил предложение

На выпуск трехлетних облигаций ООО «ВУШ» серии 001Р-02 в 1,8 раза превысил предложение. Об этом пишет «Интерфакс».
Первоначальный объем выпуска составил 3 млрд рублей, а предложение – 5,4 млрд рублей. Это позволило эмитенту увеличить объем до 4 млрд рублей.
Мы зафиксировали высокий интерес со стороны розничных инвесторов, что говорит о том, что инвесторы интересуются развитием компании и доверяют нам. Полученные средства планируется направить на финансирование покупки новых электросамокатов и электровелосипедов, - сказал финансовый директор Whoosh Александр Синявский.
Новый выпуск входит в сектор РИИ Мосбиржи (рынок инноваций и инвестиций). Это значит, что инвесторы, которые купят облигации нового выпуска, смогут получить налоговую льготу по НДФЛ с дохода от продажи ценных бумаг.
Преимущество доступно, если держать облигации больше одного года.
Техническое размещение ценных бумаг завершилось 6 июля 2023 года. Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф банк.
Недавно мы писали, что сервис по аренде самокатов Whoosh будет оснащать средства индивидуальной мобильности шлемами. Стоимость поездки не вырастет.
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