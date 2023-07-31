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Пенсии

СФР: с 1 августа вырастут страховые и накопительные пенсии

Соцфонд проведет перерасчет накопительных и страховых пенсий, а также единовременных выплат.
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С 1 августа 2023 года 103 тысячи россиян будут получать накопительные пенсии на 10% больше. Об этом сказано на сайте Соцфонда.

40 тысяч участников программы софинансирования также получат на 9,83% больше срочных пенсионных выплат.

Сейчас средний размер накопительной пенсии — 1,1 тыс. рублей в месяц. Участники программы софинансирования ежемесячно получают 2,2 тыс. рублей.

Также с 1 августа Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2022 году.

Выплаты скорректируют всем получателям пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели платили взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента, — сказано в сообщении.

Ориентировочно перерасчет страховых пенсий в этом году получат около 9,5 млн пенсионеров.

До 1 августа будут перечислены доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение 2022 года. Единовременная выплата также пересчитывается в результате поступления новых взносов на пенсию или по итогам инвестирования средств.

Такой перерасчет получат 180 тыс. человек, а средний размер разовой доплаты составит 3,6 тыс. рублей.

С 2014 года пенсионные взносы идут на формирование страховой пенсии, а не в счет накопительной.

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