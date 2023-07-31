Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру. Уже сегодня в 11.00 мск

Нейросеть стала не только помощником при решении повседневных задач, но и конкурентом. Что такое нейросеть и как ее использовать в управленческом учете, разберемся на вебинаре.
35

Работа с нейросетью имеет свои преимущества и уже сейчас она помогает принимать обоснованные решения, в том числе и управленческом учете.

Однако есть вопросы безопасности использования нейросети, что также важно в цифровом мире. У использования нейросети в управленческом учете есть потенциальные возможности, но есть и ограничения ее использования.

Записаться на вебинар со скидкой за 499 ₽ 1 950 ₽

Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ, Лариса Магафурова, расскажет:

  1. Когда нейросеть вытеснит с рынка специалистов по управленческому учету.

  2. Что нужно делать уже прямо сейчас, чтобы остаться при работе.

  3. Инструкция по использованию нейросети в работе специалиста по управленческому учету.

Ждем вас сегодня в 11:00 мск!

Записаться на вебинар

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup

    Новое дело по убыткам директора

    Ко мне обратился клиент с просьбой защитить его от убытков на сумму 40 000 000 руб., которые ему предъявили в деле о банкротстве ООО «СоюзДорСтрой». На клиента хотят повесить недостачу имущества. Как считаете сможем отбиться от иска?

    13
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3

    Эксперты «Клерка» каждый день помогают вам разбираться в сложных нюансах законодательства и быть в курсе событий. Встречайте новый июльский дайджест!

    Самые важные вопросы ЕНС, изменения НК, проблемы с фиксированными взносами. Дайджест мини-курсов и экспертных разборов за июль 2023 № 3
    28
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей

    1 августа, значит пора доедать последнюю черешню и подводить итоги июля! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 25 месяцев позади. Погнали!

    Итоги 25 месяцев инвестиций. 2,38 млн рублей
    1
    15
    Читать еще