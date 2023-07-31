🎓Вебинар: Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру. Уже сегодня в 11.00 мск

Работа с нейросетью имеет свои преимущества и уже сейчас она помогает принимать обоснованные решения, в том числе и управленческом учете.
Однако есть вопросы безопасности использования нейросети, что также важно в цифровом мире. У использования нейросети в управленческом учете есть потенциальные возможности, но есть и ограничения ее использования.
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Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ, Лариса Магафурова, расскажет:
Когда нейросеть вытеснит с рынка специалистов по управленческому учету.
Что нужно делать уже прямо сейчас, чтобы остаться при работе.
Инструкция по использованию нейросети в работе специалиста по управленческому учету.
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