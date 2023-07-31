🎓Вебинар: Управленческий учет: как нейросеть поможет или навредит бухгалтеру. Уже сегодня в 11.00 мск

Нейросеть стала не только помощником при решении повседневных задач, но и конкурентом. Что такое нейросеть и как ее использовать в управленческом учете, разберемся на вебинаре.

Работа с нейросетью имеет свои преимущества и уже сейчас она помогает принимать обоснованные решения, в том числе и управленческом учете.

Однако есть вопросы безопасности использования нейросети, что также важно в цифровом мире. У использования нейросети в управленческом учете есть потенциальные возможности, но есть и ограничения ее использования.

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Эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ, Лариса Магафурова, расскажет:

Когда нейросеть вытеснит с рынка специалистов по управленческому учету. Что нужно делать уже прямо сейчас, чтобы остаться при работе. Инструкция по использованию нейросети в работе специалиста по управленческому учету.

Ждем вас сегодня в 11:00 мск!