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ЕНП (единый налоговый платеж)

С 1 октября страховые взносы будут автоматически резервировать по уведомлению или РСВ

Со страховыми взносами налоговики будут проделывать такие же манипуляции, как и с НДФЛ.
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На следующий день после сдачи уведомления взносы перенесут с сальдо ЕНС в отложенную переплату (зарезервируют). Аналогично будут поступать и с РСВ.

Принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Пример

Вы сдадите РСВ за 3 квартал 10 октября.

Срок уплаты взносов за сентябрь (которые отражены в РСВ) – 28.10.

В этом случае 11 октября с вашего ЕНС заберут сумму сентябрьских взносов и перенесут ее в резерв.

Предусмотрен нюанс, если поступило уведомление на НДФЛ и на страховые взносы, а денег на сальдо ЕНС на все не хватает. В этом случае сначала резервируют НДФЛ.

Впрочем, есть и неоднозначный момент в это новой норме.

В пункте 7 статьи 78 НК РФ сейчас говорится, что резервируют НДФЛ при получении уведомления, содержащего информацию об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме НДФЛ.

Про взносы в новом пункте 9 статьи 78 НК РФ сказано, что резервируют взносы при получении уведомления или РСВ, содержащих информацию об уплаченной сумме страховых взносов.

Но ни в уведомлении, ни в РСВ не указывают уплаченные суммы. Там есть только начисленные суммы взносов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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