Экспортеры могут оставлять выручку на зарубежных счетах

Компании, которые заключили договоры в соответствии с межправительственными соглашениями, смогут оставлять валютную выручку на счетах за рубежом.

Владимир Путин подписал указ о смягчении валютного контроля, пишет «Коммерсант».

Теперь компании, которые продают свои товары за рубеж, могут оставлять валютную выручку на счетах в иностранных банках.

Юрлицам нужно заключить договоры в соответствии с межправительственными соглашениями. Тогда у них появится право переводить иностранную валюту, поступившую от нерезидентов на счета российских соисполнителей в зарубежных банках.

По таким соглашениям сейчас поставляют газ и нефть в Китай и Турцию.

Власти уже разрешили использовать наличные для оплаты нерезидентам уже поставленных товаров и выполненных работ или услуг.

Наличку можно использовать для возвращения уплаченных авансов в случае срыва поставок в Россию, а также для расчетов по кредитам нерезидентов.