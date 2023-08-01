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Трудовое право

🚭 В рабочее время надо работать, а не курить

Перекуры не предусмотрены Трудовым кодексом.
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В Роструд обратились за разъяснением по вопросу продолжительности перекуров в рабочее время. На сколько можно отойти с рабочего места в рабочее время, чтобы покурить?

Ответ – ни на сколько.

Работодатель не обязан предоставлять перерывы для курения или потребления никотинсодержащей продукции, однако вправе установить порядок их предоставления на локальном уровне.

При этом перекур не должен включаться в рабочее время и не должен оплачиваться.

Так что курите в свободное от работы время.

Согласно статье 108 ТК РФ в течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов, который в рабочее время не включается.

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А у вас в компании сотрудники могут курить в рабочее время?

Разрешены ли у вас перекуры в рабочее время?

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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