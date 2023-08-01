Брокер «Тинькофф» изменил порядок удержания налога с купонного дохода

Теперь налог будет списываться при выводе денег с инвестиционного счета или в конце года.

С 1 августа 2023 года «Тинькофф Инвестиции» будут удерживать НДФЛ с купонов по облигациям при выводе средств со счета или в конце года. Об этом сказано в телеграм-канале брокера.

Раньше налог списывался сразу после того, как купонный доход поступил на брокерский счет.

С 1 августа купоны по облигациям будут поступать в полном размере без отдельной операции удержания НДФЛ, — сказано в сообщении.

На такой порядок уже перешли Сбербанк, ВТБ, «Финам» и «Альфа-Инвестиции».

Брокер напоминает, что доход по купонам и результатам сделок рассчитывается отдельно друг от друга. В конце года подводится общий итог.

«Тинькофф Инвестиции» в первую очередь будут удерживать именно налог с купонов, а потом уже с прибыли от сделок.