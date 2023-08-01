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Экономические преступления

В Перми задержали изготовителей поддельных купюр номиналом в 100 долларов

Фальшивомонетчики печатали фейковые деньги на профессиональном оборудовании с применением качественного сырья.
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Полиция задержала в Перми группу фальшивомонетчиков, которые подделывали стодолларовые купюры. Об этом сказано в телеграм-канале МВД.

Международная группировка организовала в Перми сбыт и изготовление поддельных купюр номиналом в 100 долларов. Фальшивомонетчики печатали банкноты на профессиональном оборудовании.

В ходе обысков в типографии изъято 3600 листов формата А4 с подготовленными для нарезки купюрами номиналом 100 долларов, а также шесть полиграфических клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, три станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование, — сказала представитель МВД Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет принудительных работ или лишение свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.

Четыре человека заключены под стражу, двум выдали подписку о невыезде из страны.

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Фальшивомонетчики печатали фейковые деньги на профессиональном оборудовании с применением качественного сырья.

    У ФГУП «Гознак» приобрели?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 43 минуты назад

      У ФГУП «Гознак» приобрели?

      Ага, по франшизе.

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