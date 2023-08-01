В Перми задержали изготовителей поддельных купюр номиналом в 100 долларов

Полиция задержала в Перми группу фальшивомонетчиков, которые подделывали стодолларовые купюры. Об этом сказано в телеграм-канале МВД.

Международная группировка организовала в Перми сбыт и изготовление поддельных купюр номиналом в 100 долларов. Фальшивомонетчики печатали банкноты на профессиональном оборудовании.

В ходе обысков в типографии изъято 3600 листов формата А4 с подготовленными для нарезки купюрами номиналом 100 долларов, а также шесть полиграфических клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, три станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование, — сказала представитель МВД Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 186 УК. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет принудительных работ или лишение свободы до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.

Четыре человека заключены под стражу, двум выдали подписку о невыезде из страны.