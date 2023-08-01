Wildberries начал работать в Азербайджане

Первый пункт выдачи заказов уже открылся для жителей Баку.

Жители Азербайджана могут выбрать товары из более 5 млн позиций одежды, техники, электроники, аксессуаров, товаров для дома, косметики и других продуктов.

Международная онлайн-платформа Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса - возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки, — сказали в Wildberries.

Первый пункт выдачи заказов уже открылся в Баку.

Азербайджан – это восьмая страна, где работает Wildberries.