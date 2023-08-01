Малый и средний бизнес может получить льготный лизинг в новых регионах

Предприниматели могут получить оборудование в лизинг по ставке 6% и 8% вместо стандартных по рынку 15%.

Программу льготного лизинга для малых и средних предприятий распространили в новых регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Корпорацию МСП.

Предприниматели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут подать онлайн-заявку на аренду оборудования по низкой ставке: 6% для отечественной техники и 8% для иностранной.

По рыночным условиям ставка составляет 15%.

Компании, которым нужно оборудование для туризма, медицины, спорта и креативных индустрий могут оформить льготный лизинг, но по ставке 13%.

Для этого нужно с помощью аккаунта на Госуслугах войти в личный кабинет на платформе МСП.РФ.

Заявку на льготный лизинг рассмотрят за 16-21 рабочих дней.

Главное требование — оборудование должно быть новым.

Предприниматели могут получить оборудование на сумму до 50 млн рублей на максимальный срок в семь лет.

Нужно заплатить аванс в размере 10%, но если у бизнеса есть поручительство региональной гарантийной организации, то его можно не вносить.

10 июля 2023 года в реестр малого и среднего предпринимательства вошли юрлица из новых регионов.