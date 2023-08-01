За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 10 тысяч рублей

Осенью в Госдуму внесут законопроект о штрафах за вождение электросамоката в нетрезвом виде. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
В КоАП появится новая статья «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения», по которой положен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.
Такой же штраф будет выписан, если водитель самоката или велосипеда откажется от прохождения медицинского освидетельствования.
Недавно мы писали, что гаишники не будут специально бегать за электросамокатами. Их оштрафуют только, если пользователи электросамокатов создадут угрозу безопасности дорожного движения.
Комментарии8
никогда не пользовалась,
но интересно, а на самокате в нетрезвом виде вообще устоять можно?
Ирина
Вообще-то поддерживаю. Они же именно по проезжей части фонарики выписывают, не в поле.
Главный бухгалтер
а на чём же теперь?
на машине - нельзя - это понятно. Пешком - не дойдёшь.... А как добраться из точки А в Б?
Ирина
Служба доставки Почты России!
Главный бухгалтер
так они неделю или две доставлять будут! а ещё, могут и потерять по дороге!
Нам тут приспичило письмо соседу заказным отправить. Он живёт в этом же здании, но другой подъезд! Больше недели!
Ирина
Ничего, вот скоро выдадут им беспилотники и электрокары, тогда будет быстрее. А пока потерпите.
Ирина
Так ещё гужевой транспорт не охвачен. Быки, ослы, лошади. Вон какой выбор. Опять же есть собаки ездовые
Ирина
―А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать? Эй, ты, Шарик, хочешь, мы из тебе ездовую собаку сделаем, а? (с)