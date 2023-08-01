За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 10 тысяч рублей

Если отказаться от медицинского освидетельствования, то тоже придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Осенью в Госдуму внесут законопроект о штрафах за вождение электросамоката в нетрезвом виде. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

В КоАП появится новая статья «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения», по которой положен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Такой же штраф будет выписан, если водитель самоката или велосипеда откажется от прохождения медицинского освидетельствования.

Недавно мы писали, что гаишники не будут специально бегать за электросамокатами. Их оштрафуют только, если пользователи электросамокатов создадут угрозу безопасности дорожного движения.