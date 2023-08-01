Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

КоАП РФ

За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 10 тысяч рублей

Если отказаться от медицинского освидетельствования, то тоже придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей.
82

Осенью в Госдуму внесут законопроект о штрафах за вождение электросамоката в нетрезвом виде. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

В КоАП появится новая статья «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения», по которой положен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Такой же штраф будет выписан, если водитель самоката или велосипеда откажется от прохождения медицинского освидетельствования.

Недавно мы писали, что гаишники не будут специально бегать за электросамокатами. Их оштрафуют только, если пользователи электросамокатов создадут угрозу безопасности дорожного движения.

Комментарии

8
  • Логотип Мирам
    Мирам 47 минут назад

    никогда не пользовалась,

    но интересно,  а на самокате в нетрезвом виде вообще устоять можно?

  • Логотип IriEro
    IriEro 34 минуты назад

    Ирина

    Вообще-то поддерживаю. Они же именно по проезжей части фонарики выписывают, не в поле.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 13 минут назад

      Главный бухгалтер

      а на чём же теперь?

      на машине  - нельзя - это понятно. Пешком - не дойдёшь.... А как добраться из точки А в Б?

      • Логотип IriEro
        IriEro 9 минут назад

        Ирина

        Служба доставки Почты России!

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 5 минут назад

          Главный бухгалтер

          Служба доставки Почты России!

          так они неделю или две доставлять будут! а ещё, могут и потерять по дороге!

          Нам тут приспичило письмо соседу заказным отправить. Он живёт в этом же здании, но другой подъезд! Больше недели!

          • Логотип IriEro
            IriEro 3 минуты назад

            Ирина

            Ничего, вот скоро выдадут им беспилотники и электрокары, тогда будет быстрее. А пока потерпите.

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 6 минут назад

        Ирина

        Так ещё гужевой транспорт не охвачен. Быки, ослы, лошади. Вон какой выбор. Опять же есть собаки ездовые

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 3 минуты назад

          Ирина

          ―А может, нам из него ездовую собаку сделать? Купим ему тележку, будем на нем молочко возить на базар? Огород на нем будем окучивать? Эй, ты, Шарик, хочешь, мы из тебе ездовую собаку сделаем, а? (с)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Финансовый анализ

Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?

В прошлом материале мы обсудили, что должно быть в финансовой модели и как она меняется по мере развития бизнеса. В этой статье поговорим о том, как правильно внедрить финансовое моделирование в компании и на что обратить внимание, планируя будущее бизнеса, чтобы достигать поставленных целей.

Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?
24
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
63
Логотип igotosochi
igotosochi

Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении

Вот и первые ростки новой ключевой ставки ЦБ всходят, а именно новые выпуски облигаций. ВСК — крайне серьёзный эмитент, входящий в группу Global Ports, с высоким рейтингом и отличной для эмитентов с таким рейтингом доходностью. Вот и посмотрим, что там внутри ВСК и всей Группы компаний.

Свежие облигации: ВСК (Восточная Стивидорная Компания, Global Ports) на размещении
51
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет

Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)

Как налоговики пытаются обвинять свидетелей при проведении допросов (с конкретными примерами формулировок). Аргументы для защиты налогоплательщика.

Допрос свидетеля в налоговой. Детальный разбор (часть 5: как отвечать на каверзные вопросы и защищаться от обвинений налоговиков)
381
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

234
Логотип ХановЗащитникБизнеса
ХановЗащитникБизнеса

7 типичных нарушений налоговых инспекторов при выездной налоговой проверке

В этой статье изложен правовой анализ существенных нарушений, допущенных налоговыми инспекторами при проведении выездной налоговой проверки (далее ВНП или Проверка) в ИФНС №18 по г.Москве.

227
Читать еще