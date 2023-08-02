Банк «Уралсиб» повысил свой рейтинг до уровня A-.ru

Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?

В прошлом материале мы обсудили, что должно быть в финансовой модели и как она меняется по мере развития бизнеса. В этой статье поговорим о том, как правильно внедрить финансовое моделирование в компании и на что обратить внимание, планируя будущее бизнеса, чтобы достигать поставленных целей.