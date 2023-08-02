Банк «Уралсиб» повысил свой рейтинг до уровня A-.ru

Кредитное рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «Банк Уралсиб» до уровня A-.ru со стабильным прогнозом. Об этом сказано на сайте агентства.
НКР исходит из специфики функционирования банка в рамках продолжающейся санации с учётом низких акционерных рисков, однако предполагает возможность улучшения оценки, — говорится в сообщении.
У банка улучшились оценки диверсификации, выросли запасы капитала и рентабельность.
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