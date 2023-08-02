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Налоговые требования

🎓Вебинар: Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение. Уже сегодня в 15:00 мск

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Несмотря на то, что налоговые органы по закону призваны следить за соблюдением требований НК РФ, они же зачастую эти требования и нарушают.

Чаще всего нарушения обнаруживаются при проведении мероприятий налогового контроля. Но, хотя такие нарушения и ущемляют права налогоплательщиков, не все они являются основанием для оспаривания решений, вынесенных по результатам проверки.

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Что интересного разберем?

  1. Налоговые проверки: Виды. Формы.

  2. Мероприятия налогового контроля. В чём разница.

  3. Что вправе делать ИФНС.

  4. Ошибки налоговой и превышение полномочий.

  5. Частые ошибки бизнеса при взаимодействии с налоговой.

  6. Лайфхаки юристов: как грамотно давать отпор ИФНС.

Ждем вас сегодня в 15:00 мск!

Вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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