🎓Вебинар: Налоговые проверки: ошибки ИФНС, которые помогут вам оспорить решение. Уже сегодня в 15:00 мск

Несмотря на то, что налоговые органы по закону призваны следить за соблюдением требований НК РФ, они же зачастую эти требования и нарушают.

Чаще всего нарушения обнаруживаются при проведении мероприятий налогового контроля. Но, хотя такие нарушения и ущемляют права налогоплательщиков, не все они являются основанием для оспаривания решений, вынесенных по результатам проверки.

Что интересного разберем?

Налоговые проверки: Виды. Формы. Мероприятия налогового контроля. В чём разница. Что вправе делать ИФНС. Ошибки налоговой и превышение полномочий. Частые ошибки бизнеса при взаимодействии с налоговой. Лайфхаки юристов: как грамотно давать отпор ИФНС.

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