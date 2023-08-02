«СберМегаМаркет» отказался от отсылки к банку в своем названии

Теперь маркетплейс будет называться просто – «МегаМаркет».

Маркетплейс «СберМегаМаркет» провел ребрендинг: отказался от слова «Сбер» в названии, а также изменил цвета логотипа. Об этом сказано в сообщении компании.

Название мобильного приложения маркетплейса в App Store и Google Play изменилось на «МегаМаркет» еще в начале 2023 года.

Для пользователей площадки сохранили программу лояльности, преференции от подписки СберПрайм и возможность оплачивать покупки бонусами «Спасибо».

При переходе на сайт sbermegamarket.ru происходит автоматическая переадресация на megamarket.ru.

Изначально маркетплейс создала компания «М.Видео» в 2018 году, площадка тогда называлась Goods.ru.

В 2021 году Сбербанк купил 85% компании и переименовал ее в «СберМегаМаркет».