«СберМегаМаркет» отказался от отсылки к банку в своем названии

Маркетплейс «СберМегаМаркет» провел ребрендинг: отказался от слова «Сбер» в названии, а также изменил цвета логотипа. Об этом сказано в сообщении компании.
Название мобильного приложения маркетплейса в App Store и Google Play изменилось на «МегаМаркет» еще в начале 2023 года.
Для пользователей площадки сохранили программу лояльности, преференции от подписки СберПрайм и возможность оплачивать покупки бонусами «Спасибо».
При переходе на сайт sbermegamarket.ru происходит автоматическая переадресация на megamarket.ru.
Изначально маркетплейс создала компания «М.Видео» в 2018 году, площадка тогда называлась Goods.ru.
В 2021 году Сбербанк купил 85% компании и переименовал ее в «СберМегаМаркет».
Комментарии3
Слово "Сбер" становится токсичным для бизнеса?
Джон Вокер
Сначала из Сбербанка сделали Сбер. Чтобы акцентировать, что это не просто банк, а группа компаний с человеческим лицом в общем холдинге Сбера. Теперь что-то изменилось.
Главный бухгалтер
интересно: сколько в этот раз миллиардов на ребрендинг было потрачено?