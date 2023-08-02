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Маркетплейсы

«СберМегаМаркет» отказался от отсылки к банку в своем названии

Теперь маркетплейс будет называться просто – «МегаМаркет».
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Маркетплейс «СберМегаМаркет» провел ребрендинг: отказался от слова «Сбер» в названии, а также изменил цвета логотипа. Об этом сказано в сообщении компании.

Название мобильного приложения маркетплейса в App Store и Google Play изменилось на «МегаМаркет» еще в начале 2023 года.

Для пользователей площадки сохранили программу лояльности, преференции от подписки СберПрайм и возможность оплачивать покупки бонусами «Спасибо».

При переходе на сайт sbermegamarket.ru происходит автоматическая переадресация на megamarket.ru.

Изначально маркетплейс создала компания «М.Видео» в 2018 году, площадка тогда называлась Goods.ru.

В 2021 году Сбербанк купил 85% компании и переименовал ее в «СберМегаМаркет».

Комментарии

3
  • Логотип stalk
    stalk 1 час назад

    Слово "Сбер" становится токсичным для бизнеса?

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 42 минуты назад

    Джон Вокер

    Сначала из Сбербанка сделали Сбер. Чтобы акцентировать, что это не просто банк, а группа компаний с человеческим лицом в общем холдинге Сбера. Теперь что-то изменилось.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 33 минуты назад

    Главный бухгалтер

    интересно: сколько в этот раз миллиардов на ребрендинг было потрачено?

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