ФНС упростит оплату налога на имущество организаций

Компании смогут не предоставлять в налоговую годовое (четвертое) уведомление по ЕНП о налоге на недвижимость.

С 2024 года юрлицам больше не нужно предоставлять в налоговую уведомлениеКроме об исчисленной сумме налога на недвижимость за истекший налоговый период. Только если сведения об этих объектах есть в декларации. Об этом сказано на сайте ФНС.

Федеральный закон вносит изменения в ст. 386 НК. Организации смогут не отправлять уведомления о всех объектах недвижимости, которые облагаются налогом исходя из среднегодовой стоимости.

А также о недвижимости иностранных организаций, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости.

Перенесли с 25 марта на 25 февраля предельный срок представления налоговой декларации. Однако не изменился последний день уплаты налога — 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Кроме того, УФНС будет быстрее рассматривать уведомления о порядке представления налоговой декларации. Вместо 30 дней это займет всего 10.

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