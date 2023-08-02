17% выпускников вуза нашли работу с помощью родителей

Половина молодых специалистов против участия родственников в своей карьере.

Почти каждый пятый выпускник вуза устроился на работу с помощью родителей или других родственников. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый второй выпускник (50%) считает, что родители не должны вмешиваться в карьеру детей и помогать им с трудоустройством.

24% молодых специалистов считают правильным обратиться за помощью с работой к родственникам или знакомым.

44% опрошенных убеждены, что помощь в трудоустройстве нужно наоборот оказывать своим родителям.

Такое участие в жизни родителей одобряет половина респондентов до 34 лет.

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