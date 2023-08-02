Банк Intesa Sanpaolo закрывает представительство в Москве

Крупнейший итальянский банк будет прекращать вести бизнес на территории РФ.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался от представительства в Москве и продолжит сокращать операции в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Reuters.

Представительство закроется в течение нескольких месяцев, но точные сроки пока что не определены.

У банка Intesa Sanpaolo есть российская «дочка» АО «Банк Интеза», в состав которой входят шесть филиалов в РФ и 21 дополнительный офис.

До февраля 2022 года банк «Интеза» обслуживал только корпоративных клиентов. В штате работало около 900 сотрудников.

В декабре 2022 года Intesa Sanpaolo собиралась продать российский бизнес «Интеза» Газпромбанку.