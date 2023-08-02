Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налог на прибыль

💥 Разработали форму декларации по налогу на сверхприбыль

Декларация по налогу на сверхприбыль (КНД 1151163) будет состоять из трех разделов + титульный лист.
103
Скачать

Проект приказа ФНС с новой декларацией опубликован на федеральном портале.

В декларации будут листы:

  • Титульный лист;

  • Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

  • Раздел 2 «Расчет суммы налога»;

  • Раздел 2.1 «Показатели балансовой стоимости активов».

Там будут строки для налога 10%; и вычета к нему в размере 50%.

Напомним, крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года. Ставка – 10%.

Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы.

Недавно утвердили КБК для этого налога – 182 1 01 03000 01 0000 110.

Его надо будет указывать в декларации.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Урок по Excel: как быстро создать надежный пароль и защитить персональные данные

    Бухгалтер компании отвечает за обработку финансовой информации, включая данные о доходах, расходах, налогах, а также персданных сотрудников. Чтобы избежать утечки информации, необходимо защищать ее с помощью надежного пароля. Можно по старинке самостоятельно придумать длинный набор символов, а можно создать его с помощью функции генерации паролей в Excel.

    Урок по Excel: как быстро создать надежный пароль и защитить персональные данные
    51
    Логотип Клерк
    Клерк
    Учет в строительстве

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

    Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

    Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
    1 тыс.
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Финансовый анализ

    Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?

    В прошлом материале мы обсудили, что должно быть в финансовой модели и как она меняется по мере развития бизнеса. В этой статье поговорим о том, как правильно внедрить финансовое моделирование в компании и на что обратить внимание, планируя будущее бизнеса, чтобы достигать поставленных целей.

    Финансовая модель бизнеса: как с её помощью строить планы?
    36
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как заключить договор с самозанятым курьером

    Сотрудничество с самозанятыми курьерами имеет свои нюансы при заключении договора. Разберем, что нужно учесть при заключении соглашения с курьером, применяющим НПД, какие пункты должен включать в себя договор и на что следует обратить особое внимание.

    Как заключить договор с самозанятым курьером
    44
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.

    Лето — время скидок. Шопинг может быть не только в магазине одежды. Устраиваем распродажу лучших продуктов для бухгалтера. Всё, что вам так необходимо в работе, по невероятно низким ценам.

    Что забрать на «Клерке» в августе. Курсы и вебинары от 399 руб.
    66
    Читать еще