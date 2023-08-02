💥 Разработали форму декларации по налогу на сверхприбыль

Декларация по налогу на сверхприбыль (КНД 1151163) будет состоять из трех разделов + титульный лист.

Проект приказа ФНС с новой декларацией опубликован на федеральном портале.

В декларации будут листы: Титульный лист;

Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;

Раздел 2 «Расчет суммы налога»;

Раздел 2.1 «Показатели балансовой стоимости активов».

Там будут строки для налога 10%; и вычета к нему в размере 50%.

Напомним, крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года. Ставка – 10%.

Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы.

Недавно утвердили КБК для этого налога – 182 1 01 03000 01 0000 110.

Его надо будет указывать в декларации.