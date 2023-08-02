💥 Разработали форму декларации по налогу на сверхприбыль

Проект приказа ФНС с новой декларацией опубликован на федеральном портале.
В декларации будут листы:
Титульный лист;
Раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет»;
Раздел 2 «Расчет суммы налога»;
Раздел 2.1 «Показатели балансовой стоимости активов».
Там будут строки для налога 10%; и вычета к нему в размере 50%.
Напомним, крупные компании должны заплатить windfall tax до 28 января 2024 года. Ставка – 10%.
Налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая прибыли за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей.
Налоговая база будет рассчитываться как разница между средней прибылью за 2021-2022 годы и за 2018-2019 годы.
Недавно утвердили КБК для этого налога – 182 1 01 03000 01 0000 110.
Его надо будет указывать в декларации.
Комментарии