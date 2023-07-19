Ввели новые КБК для налога на сверхприбыль и с выплат иностранным сотрудникам

Минфин дополнил перечень КБК приказом от 29.06.2023 № 100н.
Появилось 4 новых кода:
182 1 01 03000 01 0000 110 — налог на сверхприбыль прошлых лет;
182 1 02 15010 06 0000 160 — страховые взносы на пенсионное страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования;
182 1 02 15020 06 0000 160 – страховые взносы на страхование на случай ВНиМ с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования;
182 1 02 15030 08 0000 160 – взносы на медицинское страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования.
Остальные КБК по страховым взносам смотрите здесь.
Полный перечень КБК по НДФЛ смотрите здесь.
Перечень остальных КБК по налогу на прибыль смотрите здесь.
КБК по другим налогам, администрируемым ФНС, смотрите в нашем справочнике.
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