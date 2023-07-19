Ввели новые КБК для налога на сверхприбыль и с выплат иностранным сотрудникам

Франшиза: что это такое и как её открыть?

У детского центра «Бэби-клуб», «Додо Пиццы» и лаборатории «Гемотест» есть кое-что общее: все они работают по франшизе. Такая схема распространена во многих отраслях и интересна и предпринимателям, и владельцам известных брендов. Расскажем, как открыть франшизу, сколько это стоит и кому подойдёт.