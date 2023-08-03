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Отгремел крупный форум Россия-Африка, но крутые деловые события не закончились! Приглашайте аудиторию на свои конференции вместе с «Клерком»

«Клерк» продвигает каждое мероприятие, привлекает заинтересованных участников и повышает охваты.
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Задумали провести конференцию, семинар или вебинар? «Клерк» гарантированно приведет участников на ваше мероприятие.

Мы изменили страницу мероприятия, теперь она стала еще более конверсионной, а форма — проще и функциональнее.

Теперь к каждому мероприятию можно добавить обложку.

Программа структурирована и выделена в отдельный блок.

Также можно указать контакты для связи с организатором и изменять название кнопки для перехода на ваш сайт.

Придумывайте интересное название встречи, выбирайте удобную дату и создайте краткое описание. Это можно сделать в удобном конструкторе всего за 5 минут. Остальное – наша задача.

Информация о вашем событии появится в еженедельных подборках на портале, в ежедневных рассылках, в лентах на главной странице и в новостях! Нас ежемесячно читает больше 7 млн человек.

Рассылкам от «Клерка» интересуются 70 тыс. активных пользователей.

Также мы анонсируем мероприятие в Телеграм-каналах с аудиторий больше 46 тыс. человек.

Размещайте свои вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше заинтересованных участников.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Аркадий Брызгалин
    Аркадий Брызгалин

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    24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

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