Отгремел крупный форум Россия-Африка, но крутые деловые события не закончились! Приглашайте аудиторию на свои конференции вместе с «Клерком»

«Клерк» продвигает каждое мероприятие, привлекает заинтересованных участников и повышает охваты.

Задумали провести конференцию, семинар или вебинар? «Клерк» гарантированно приведет участников на ваше мероприятие.

Мы изменили страницу мероприятия, теперь она стала еще более конверсионной, а форма — проще и функциональнее.

Теперь к каждому мероприятию можно добавить обложку.

Программа структурирована и выделена в отдельный блок.

Также можно указать контакты для связи с организатором и изменять название кнопки для перехода на ваш сайт.

Придумывайте интересное название встречи, выбирайте удобную дату и создайте краткое описание. Это можно сделать в удобном конструкторе всего за 5 минут. Остальное – наша задача.

Информация о вашем событии появится в еженедельных подборках на портале, в ежедневных рассылках, в лентах на главной странице и в новостях! Нас ежемесячно читает больше 7 млн человек.

Рассылкам от «Клерка» интересуются 70 тыс. активных пользователей.

Также мы анонсируем мероприятие в Телеграм-каналах с аудиторий больше 46 тыс. человек.

Размещайте свои вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше заинтересованных участников.