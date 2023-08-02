Параллельный импорт предложили ввести для любых товаров

В списках Минпромторга хотят отказаться от перечисления конкретных брендов, продукцию которых можно ввозить по параллельному импорту. Вместо этого предлагают указывать только группу товаров.

Чтобы исключить проблемы с ввозом в страну товаров, которых нет в списках параллельного импорта, депутат Дмитрий Кузнецов попросил распространить эту практику на группы товаров. Об этом пишет «Коммерсант».

В списки Минпромторга предлагается вносить не марки производителей, а названия конкретных групп товаров.

При легализованном параллельном импорте импортер не должен думать, какой именно бренд ему разрешено ввозить в страну, — сказал Дмитрий Кузнецов.

Он просит ФАС проверить, соответствуют ли списки параллельного импорта закону о защите конкуренции.

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов рассказал, что сейчас суды начали выносить решения против импортеров, которые ввезли отсутствующие в списках товары. Даже несмотря на то, что иностранный производитель отказался работать в РФ.

Глава Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что из списков нельзя убирать названия брендов. В таком случае могут пострадать правообладатели, которые официально поставляют в страну свои товары.