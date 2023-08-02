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Самозанятые

Количество самозанятых превысило 8 млн человек

За июль самозанятые заработали 108,7 млрд рублей, из которых им нужно заплатить 4,99 млрд рублей налогов.
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С начала 2023 года в стране на 23% увеличилось число самозанятых, сейчас их 8,06 млн человек. Об этом сказано на платформе поставки данных ФНС.

В июле 2023 года выручка самозанятых составила 108,7 млрд рублей. По итогам им было начислено 4,99 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве (1,42 млн). Затем идет Московская область — 572,4 тыс. человек, Санкт-Петербург — 525,7 тыс., Краснодарский край — 386,5 тыс. и Республика Татарстан — 272,1 тыс.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход в размере 4% от работы с физическими лицами и 6% от работы на ИП и юрлица. Они освобождены от других обязательных взносов и платежей.

Комментарии

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