Ввели новый код для декларации по НДС

С 1 июля 2023 года появилось новое основание для освобождения от НДС. Налога не будет на лекарства для тяжелобольных детей.

Поясним, раньше при ввозе таких лекарств, компании НДС не платили. Но потом они передают их фонду «Круг добра», а фонд передает в медучреждения и при передаче возникала база по НДС. Это исправили.

В подпункте 42 пункта 2 статьи 149 НК РФ теперь прописано, что нет НДС при реализации лекарств, ввезенных в РФ и не зарегистрированных в РФ для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В разделе 7 декларации по НДС надо указать код такой операции. Пока этого кода нет.

Но его довела ФНС письмом от 27.07.2023 № СД-4-3/9633@.

Код такой: