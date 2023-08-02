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Декларация по НДС

Ввели новый код для декларации по НДС

С 1 июля 2023 года появилось новое основание для освобождения от НДС. Налога не будет на лекарства для тяжелобольных детей.
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Поясним, раньше при ввозе таких лекарств, компании НДС не платили. Но потом они передают их фонду «Круг добра», а фонд передает в медучреждения и при передаче возникала база по НДС. Это исправили.

В подпункте 42 пункта 2 статьи 149 НК РФ теперь прописано, что нет НДС при реализации лекарств, ввезенных в РФ и не зарегистрированных в РФ для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.

В разделе 7 декларации по НДС надо указать код такой операции. Пока этого кода нет.

Но его довела ФНС письмом от 27.07.2023 № СД-4-3/9633@.

Код такой:

Комментарии

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