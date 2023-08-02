Ввели новый код для декларации по НДС

Поясним, раньше при ввозе таких лекарств, компании НДС не платили. Но потом они передают их фонду «Круг добра», а фонд передает в медучреждения и при передаче возникала база по НДС. Это исправили.
В подпункте 42 пункта 2 статьи 149 НК РФ теперь прописано, что нет НДС при реализации лекарств, ввезенных в РФ и не зарегистрированных в РФ для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями.
В разделе 7 декларации по НДС надо указать код такой операции. Пока этого кода нет.
Но его довела ФНС письмом от 27.07.2023 № СД-4-3/9633@.
Код такой:
1011224 - операции, указанные в подпункте 42 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
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