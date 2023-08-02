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Отчетность

Для сдачи отчетов через сервис ФНС надо зарегистрировать там новую ЭЦП

Если директор компании получает в ФНС новую квалифицированную электронную подпись, старая подпись аннулируется. При сдаче отчетов будет использоваться только новая подпись.
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В том числе, и при сдаче отчетов через сервис ФНС.

При направлении отчетности через сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» используется КЭП, выданная УЦ ФНС, которая является единственной и актуальной.

Об этом сообщает ФНС в письме от 17.07.2023 № СД-3-26/9274@.

При этом новую КЭП надо зарегистрировать в сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности с уже существующим идентификатором абонента.

Если этого не сделать, сдать отчет не получится.

Кстати, недавно эксперимент по сдаче отчетности через сайт ФНС продлили до 1 июля 2024 года.

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Комментарии

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