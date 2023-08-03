Продвигать мероприятия на «Клерке» стало еще проще. До конца августа даем скидку на размещение от 76%

Ежедневно мы размещаем в Клерк.Мероприятиях новые вебинары, онлайн-курсы и семинары. Даже размещая одно мероприятие по минимальному тарифу, вы получаете его активное продвижение. А еще мы поменяли дизайн и сделали работу в личном кабинете еще удобнее.

Мы изменили раздел Мероприятия. Страница стала более конверсионной, обрела новый, современный дизайн. Упростилась форма для создания мероприятия, а в тарифах теперь есть базовое продвижение каждого события.

Что именно поменяли

1. К каждому мероприятию можно добавить обложку

2. Виджет с кнопкой «Записаться» закреплен и всегда находится в поле зрения пользователя. Название кнопки можно менять.



3. Программа мероприятия структурирована и выделена в отдельный блок. Можно через «+» развернуть каждый пункт программы и посмотреть подробности.

4. Можно добавить контакты для связи с организатором.

5. Появились новые типы мероприятий, например, бизнес-завтрак или тренинг.

В результате по мероприятию вы получаете готовый лендинг, потратив на это 5-10 минут.

Такая страница приведет к вам целевую аудиторию и вы получите заявки, ведь каждое мероприятие продвигается на сайте через e-mail рассылки, статьи и виджеты. Подробнее об этом мы рассказали тут.

Самое главное! До конца августа цены на размещение мероприятий снижены!

Всего за 900 руб. вы можете разместить одно мероприятие и получить все эти преимущества.

Чтобы завести свое мероприятие, достаточно авторизоваться на Клерке, заполнить данные о компании и мероприятии.