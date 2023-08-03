Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

IT-компании

Минцифры собирается дать отсрочку от армии айтишникам со средним образованием

От службы смогут освободить не только IT-специалистов с высшим образованием, но еще и со средним. Также предлагают расширить список вузовских специальностей для получения отсрочки.
72

Минцифры хочет внести в закон поправки, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием. Об этом пишут «Известия».

Сейчас отсрочка действует только для сотрудников IT-компаний с высшим образованием. От службы в армии могут освободить сотрудников от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору не меньше 11 месяцев с даты начала очередного призыва. Работодатель должен быть аккредитован.

Это собираются пересмотреть и освободить от службы в армии специалистов со средним образованием.

Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции, — сказали в Минцифры.

Кроме того, министерство хочет расширить список приоритетных вузовских специальностей, которые подходят под критерии для отсрочки. Этот вопрос сейчас рассматривает Минобороны. В Минцифры уверены, что правительство примет нужные изменения.

IT-специалисты трудятся, чтобы мы экономили время на рутинной работе, которую можно автоматизировать. Не растрачивайте силы попусту, записывайтесь на вебинар «ИТС: лайфхаки для бухгалтеров по экономии на ПО».

Руководитель отдела сопровождения клиентов компании 1С: ВДГБ Володина Марина расскажет все об экономии ресурсов, о программном обеспечении для бизнеса и о работе в программе 1С. Ждем вас на вебинаре!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB

    Доначисление налога при переплате: был ли нанесен ущерб казне и правомерно ли начисление пеней?

    Вопросы, связанные с правомерностью действий налоговиков при использовании механизма пеней, не уходят из повестки дня. Недавно такой спор был рассмотрен АС Московского округа.

    11
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

    Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 99 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
    123
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Заёмные средства: стоит ли бизнесу их брать

    Заёмные средства для бизнеса — одновременно и возможность, и риск. С одной стороны, не хочется дополнительной долговой нагрузки. С другой — если компания намерена продолжать развиваться, кредит поможет сделать это быстрее. Разбираемся, зачем бизнесу нужны заёмные средства, как определить их допустимый объём и что делать в период высокой неопределённости.

    Заёмные средства: стоит ли бизнесу их брать
    21
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина

    Как написать досудебную претензию, если ваш бренд использует конкурент

    Предприниматель из Екатеринбурга обнаружил, что его бренд скопировал конкурент. Разберем на его примере, как правильно составить досудебную претензию и защитить свой товарный знак.

    Как написать досудебную претензию, если ваш бренд использует конкурент
    41
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Кадровый учет

    В организации несколько участников: как директору передать документы при увольнении?

    Ранее я уже делал пост об ответственности участника общества за сохранность документации, в нём поднималась проблема увольнения директора, в условиях, когда участники общества этому препятствуют. Хочу поделиться еще одним делом по данной теме.

    В организации несколько участников: как директору передать документы при увольнении?
    53
    Логотип ВВА
    ВВА
    Налоговые проверки

    Налоговики отказывают в ознакомлении с материалами проверки. Что говорят суды и НК?

    Рассмотрим ситуацию, когда налоговый орган вдруг решил отказать в ознакомлении с материалами налоговой проверки, а к акту налоговой проверки не приложил все документы, якобы подтверждающие налоговое правонарушение.

    Налоговики отказывают в ознакомлении с материалами проверки. Что говорят суды и НК?
    82
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Налоговая с трудом, но размотала агентскую схему. Все испортил смертельный критерий

    Считается, что в Дроблении надо соблюсти как можно больше критериев законного дробления бизнеса. А там, где соблюсти не получается, надо придумать грамотную деловую цель, почему это так. Но есть такие критерии, невыполнение которых пояснить невозможно. Их только соблюдать!

    57
    Читать еще