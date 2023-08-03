Минцифры собирается дать отсрочку от армии айтишникам со средним образованием

От службы смогут освободить не только IT-специалистов с высшим образованием, но еще и со средним. Также предлагают расширить список вузовских специальностей для получения отсрочки.

Минцифры хочет внести в закон поправки, которые дадут отсрочку от армии IT-специалистам со средним образованием. Об этом пишут «Известия».

Сейчас отсрочка действует только для сотрудников IT-компаний с высшим образованием. От службы в армии могут освободить сотрудников от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору не меньше 11 месяцев с даты начала очередного призыва. Работодатель должен быть аккредитован.

Это собираются пересмотреть и освободить от службы в армии специалистов со средним образованием.

Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции, — сказали в Минцифры.

Кроме того, министерство хочет расширить список приоритетных вузовских специальностей, которые подходят под критерии для отсрочки. Этот вопрос сейчас рассматривает Минобороны. В Минцифры уверены, что правительство примет нужные изменения.

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