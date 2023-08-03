Сбербанк заработал во втором квартале больше 380 млрд рублей

По итогам апреля-июня 2023 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 380,3 млрд рублей. Об этом сказано на сайте «Сбера».

За первое полугодии Сбербанк получил 737,5 млрд рублей чистой прибыли, рентабельность капитала на уровне 25,5%.

Кредитный портфель банка вырос на 7% и достиг почти 35 трлн рублей.

Динамичное развитие бизнеса наряду с улучшением макроэкономических условий дают нам уверенность в достижении наших амбициозных целей до конца 2023 года, — говорится в сообщении.

Команда банка сфокусировалась на улучшение клиентского обслуживания, что позволило привлечь 107 млн активных клиентов и 80 млн ежемесячных пользователей «Сбербанка Онлайн».

Кроме того, «Сбер» активно развивает технологическое направление бизнеса, работает с собственными нейросетями Kandinsky и GigaChat.

За 2022 год чистая прибыль «Сбера» составила 270,5 млрд рублей.