Оливковое масло подорожает на 50% из-за неурожая

Европейские производители масла сообщили о низкой урожайности оливок. Это приведет к тому, что продукция вырастет в цене на 40-50%.

Поставщики оливкового масла предупредили о резком росте цен на продукцию на 40-50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Производители оливкового масла из Испании, Италии, Греции, Турции и Туниса заявили о низком урожае исходного сырья.

Для покупателей из России на цену также повлияет снижение курса рубля по отношению к европейской валюте.

Оливковое масло — премиальный продукт, изменение цен на который практически не отразится на кошельке массового покупателя, основной спрос которого в этой категории приходится на подсолнечное масло, — сказали в АКОРТ.

У торговых сетей есть запас продукции, закупленной до корректировки оптовых цен, поэтому оливковое масло будет дорожать постепенно.

Недавно мы писали, что стоимость куриного мяса побила исторический рекорд. Цены выросли на 6,8%.