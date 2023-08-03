Введут новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП и деклараций

Их утвердит ФНС.
Это исключит конфликтные ситуации при ошибках в декларациях и уведомлениях, а также позволит не допустить негативных последствий сдачи искаженной отчетности, сообщает ФНС.
Норма заработает с 1 октября 2023 года. Она введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Налоговики не будут проводить начисления (в том числе с минусом) по уведомлениям с ошибками в контрольных соотношениях.
Сейчас уже есть перечень таких контрольных соотношений (письмо ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@).
Но его, как минимум, должны дополнить нормой о том, что отрицательная сумма не должна превышать ранее начисленный аванс.
Норма про отрицательные уведомления также заработает с 1 октября.
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