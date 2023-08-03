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Банки

«Сбер» занял первое место в рейтинге банков Европы по POS-обороту

В 2022 году рост POS-оборот банка составил больше 80 млрд долларов. Сбербанк также лидирует в общем обороте по картам.
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Сбербанк второй год подряд занимает первое место в рейтинге европейских банков в общем обороте операций по картам. Об этом сказано на сайте «Сбера».

За 2022 год Сбербанк провел операций по банковским картам на сумму 708,55 млрд долларов.

Это ещё раз подтверждает популярность безналичных платежей и доказывает удобство наших карточных продуктов для клиентов, — сказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка.

Согласно отчету международной исследовательской компании Nilson Report, за 2022 год «Сбер» получил самый высокий рост POS-оборота — 80,65 млрд долларов (+13% к году).

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Комментарии

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