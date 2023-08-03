🙏 Досрочное списание личных налогов ИП в бюджет налоговики считают льготой

С 1 октября 2023 года заработает правило по резервированию имущественных налогов физлиц, в том числе, ИП, до наступления срока их уплаты.

Сразу после формирования налоговиками налоговых уведомлений с сальдо ЕНС будут брать деньги и помещать их в резерв (отложенную переплату)

При этом точная дата этой операции в НК РФ не оговорена и потому доподлинно неизвестна. Как правило, уведомления формируют осенью.

А значит, 1 октября с ЕНС предпринимателя могут забрать деньги в счет уплаты налога за дачу или авто, срок уплаты которых – 1 декабря.

При этом налоговики считают такой порядок льготой.

«Введен льготный режим уплаты имущественных налогов», – сообщается на сайте ФНС.

Использованная для погашения предстоящих платежей сумма вернется на сальдо ЕНС, если надо будет оплатить долги с уже наступившим сроком, успокаивает ФНС.

То есть, например, 1 октября у вас с ЕНС забирают деньги в имущественные налоги, переводят их в резерв. Затем 28 октября наступает срок уплаты налогов, деньги на которые лежали на вашем ЕНС и которые у вас зарезервировали. На ЕНС пусто, поэтому 28 октября деньги из резерва переходят назад на сальдо ЕНС, а оттуда – в бюджет на уплату текущих налогов.

Как только на ЕНС появляются какие-то деньги, их снова резервируют под имущественные налоги. И т. д.

Также ФНС уточнила, что сумма к уплате по сводному налоговому уведомлению теперь будет рассчитываться с учетом имеющейся переплаты на ЕНС.

Норма введена Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.