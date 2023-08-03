В июле спрос на наличные вырос в четыре раза

Это связано с периодом отпусков и с влиянием новых регионов, где распространены наличные расчеты.

В июле 2023 года объем наличных денег в обращении вырос на 388,7 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем за тот же месяц 2022 года. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Центробанка.

В июле 2022 года объем наличных составлял 97,7 млрд рублей. Сейчас в руки населению поступило почти 390 млрд рублей.

Экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец связывает рост популярности наличных с периодом отпусков. Туристы берут с собой наличку, чтобы не столкнуться с проблемами с облуживанием российских карт за рубежом.

Также на отток денег в наличность могла повлиять ситуация с присоединением новых регионов, где распространены подобные расчеты. Так считает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

С января по июнь 2023 года объем наличных в обращении вырос на 1,48 трлн рублей. С учетом июльских результатов, показатель приблизился к 1,9 трлн рублей.

Рекордный прирост наличных был зафиксирован в 2020, тогда на руках у населения было 2,87 трлн рублей.