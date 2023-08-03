Центробанк выбрал логотип для цифрового рубля

Совет директоров Центробанка одобрил логотип новой национальной цифровой валюты. Об этом сказано на сайте ЦБ.
В изображении связаны несколько элементов: знак рубля, который повторяет форму классической монеты и логотип Центробанка.
Логотип цифрового рубля будет интегрирован в банковские приложения, в которых пользователи смогут открывать электронные кошельки и проводить операции с цифровой валютой.
В августе 2023 года начнется пилотный запуск операций с цифровым рублем, в которых будут участвовать реальные клиенты из 13 банков.
Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон о цифровом рубле.
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