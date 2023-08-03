❗ Разработали порядок бухгалтерского учета налога на сверхприбыль

В этой связи ФОНД «НРБУ «БМЦ» разработал для бухгалтеров рекомендацию Р-154/2023-КпР «Налоги с прошлых доходов (прибыли)».
Дело в том, что ФСБУ и МСФО регулируют вопросы учета налогов на прибыль, когда налоговую базу считают по фактам хозяйственной жизни организации, имевшими место в отчетном периоде.
Для нового налога учитывают показатели прошлых лет.
Поэтому разработали подход к признанию и представлению в бухотчетности ретроспективных налогов и сборов (которые подлежат уплате с прошлых доходов).
В частности, ретроспективный налог признается расходом по налогу на прибыль за период, в котором утверждены соответствующие изменения законодательства.
Так как есть возможность снижения суммы ретроспективного налога к уплате путем его досрочной уплаты, организация признает расход до истечения срока досрочной уплаты в сумме, рассчитанной с учетом намерений и возможностей досрочной уплаты.
Суждения о намерениях и возможностях досрочной уплаты подлежат актуализации как минимум на каждую отчетную дату.
По истечении срока досрочной уплаты, если налог не был уплачен, организация, ранее признавшая расход по налогу в сниженной сумме, признает недостающую сумму расхода по налогу.
Кстати, скоро утвердят декларацию по налогу на сверхприбыль.
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· 6/2020 «Основные средства»;
· 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;
· 14/2022 «Нематериальные активы»;
· 28/2023 «Инвентаризация».
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Александр Анищенко
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