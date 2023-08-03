❗ Разработали порядок бухгалтерского учета налога на сверхприбыль

В 2023 году в российское налоговое законодательство вводится понятие «налогов разового характера». Первый такой налог – налог на сверхприбыль.

В этой связи ФОНД «НРБУ «БМЦ» разработал для бухгалтеров рекомендацию Р-154/2023-КпР «Налоги с прошлых доходов (прибыли)».

Дело в том, что ФСБУ и МСФО регулируют вопросы учета налогов на прибыль, когда налоговую базу считают по фактам хозяйственной жизни организации, имевшими место в отчетном периоде.

Для нового налога учитывают показатели прошлых лет.

Поэтому разработали подход к признанию и представлению в бухотчетности ретроспективных налогов и сборов (которые подлежат уплате с прошлых доходов).

В частности, ретроспективный налог признается расходом по налогу на прибыль за период, в котором утверждены соответствующие изменения законодательства.

Так как есть возможность снижения суммы ретроспективного налога к уплате путем его досрочной уплаты, организация признает расход до истечения срока досрочной уплаты в сумме, рассчитанной с учетом намерений и возможностей досрочной уплаты.

Суждения о намерениях и возможностях досрочной уплаты подлежат актуализации как минимум на каждую отчетную дату.

По истечении срока досрочной уплаты, если налог не был уплачен, организация, ранее признавшая расход по налогу в сниженной сумме, признает недостающую сумму расхода по налогу.

Кстати, скоро утвердят декларацию по налогу на сверхприбыль.

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