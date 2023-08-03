Бизнес заплатит комиссию 0,3% за платежи цифровыми рублями

С 1 января 2025 года за платежи цифровыми рублями с бизнеса будут удерживать 0,3% от суммы операции. До этого момента все операции будут бесплатным.

Центробанк утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для физических лиц платежи и переводы цифровой валюты будут бесплатными. А вот бизнесу придется заплатить за прием оплаты 0,3% от суммы платежа. Но не больше 1,5 тыс. рублей.

Для компаний из жилищно-коммунальной сферы комиссия будет 0,2%, но не более 10 рублей.

За операцию по переводам цифровых рублей между счетами юрлиц придется заплатить 15 рублей.

Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. Пока что установлен льготный период: все операции на цифровой платформе будут бесплатными.

Открыть один счет на платформе ЦБ можно бесплатно и без комиссий за пополнение, снятие и операции по счету.

В августе 2023 года Центробанк запустит пилотный проект с реальными клиентами 13 банков, которые будут тестировать работу с новой валютой.

В широкий оборот цифровой рубль войдет в 2025 году.