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Цифровой рубль

Бизнес заплатит комиссию 0,3% за платежи цифровыми рублями

С 1 января 2025 года за платежи цифровыми рублями с бизнеса будут удерживать 0,3% от суммы операции. До этого момента все операции будут бесплатным.
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Центробанк утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Для физических лиц платежи и переводы цифровой валюты будут бесплатными. А вот бизнесу придется заплатить за прием оплаты 0,3% от суммы платежа. Но не больше 1,5 тыс. рублей.

Для компаний из жилищно-коммунальной сферы комиссия будет 0,2%, но не более 10 рублей.

За операцию по переводам цифровых рублей между счетами юрлиц придется заплатить 15 рублей.

Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года. Пока что установлен льготный период: все операции на цифровой платформе будут бесплатными.

Открыть один счет на платформе ЦБ можно бесплатно и без комиссий за пополнение, снятие и операции по счету.

В августе 2023 года Центробанк запустит пилотный проект с реальными клиентами 13 банков, которые будут тестировать работу с новой валютой.

В широкий оборот цифровой рубль войдет в 2025 году.

Комментарии

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    Школа бизнеса Турова

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    Объем новых законов настолько велик, что даже просто просмотреть их нет времени, не то, что детально изучить и сделать для вас обзор. Предстоит много работы, чтобы разобраться с этим объемом.

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    Логотип Аркадий Брызгалин
    Аркадий Брызгалин

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    Срок для решения ФНС России о проверке начинается с момента получения первого уведомления. Если же в уточнении упоминается новая сделка, срок исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

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    Логотип Школа бизнеса Турова
    Школа бизнеса Турова

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    24 июля был подписан ряд законов, которые, как ожидается, вы увидите в статье 27 июля. На самом деле я не знаю точного количества законов, которые Путин якобы подписал. Я обнаружил 63 новых закона в системе «Консультант плюс», и это без постановлений правительства и других документов.

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