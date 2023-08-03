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Страховые взносы

При автоматическом резервировании взносов сальдо ЕНС не будет уходить в минус

С 1 октября 2023 года заработает норма по автоматическому резервированию страховых взносов по аналогии с НДФЛ.
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Обсуждение этой новой нормы ведут подписчики нашего канала в сети «ВКонтакте».

Бухгалтеры обеспокоены, что после резервирования сальдо на ЕНС уйдет в минус и пойдут пени. То есть, фактически срок уплаты взносов смещается на дату, следующую за датой сдачи уведомления или РСВ.

Однако беспокоиться по этому поводу не надо.

Если все пойдет так, как должно, то в резерв попадет только сумма, не превышающая положительное сальдо.

Если в период пребывания взносов в резерве образуется долг по какому-то другому налогу, то сумму из резерва поднимут на ЕНС и заберут в бюджет для уплаты этого налога.

Если на момент сдачи РСВ у вас в резерве будут какие-то другие налоги, то их не тронут. Зачет взносов пойдет из сальдо ЕНС (вплоть до нуля, но не более), а брать деньги из резерва по одному налогу, чтобы зарезервировать их в другой, не будут.

Кстати, у нас идет запись на вебинар «Исчисление и уплата страховых взносов».

Это вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев.

Дата проведения – 12.09.2023, в 10:00 мск.

На вебинаре разберем:

1.    Единый объект для обложения взносами.

2.    Суммы, не подлежащие обложению.

3.    Льготные категории плательщиков.

4.    Подготовка к сдаче РСВ за 9 месяцев 2023 года.

5.    Персонифицированные сведения.

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Комментарии

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    Логотип Аркадий Брызгалин
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    Логотип Школа бизнеса Турова
    Школа бизнеса Турова

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