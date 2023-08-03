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Налоговые проверки

Штраф за неуплату налога хотят увеличить в 2,5 раза

Неуплата налогов и взносов в результате занижения налоговой базы, ели она совершена умышленно, сейчас карается штрафом в 40% от суммы налога. Эту норму хотят ужесточить.
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В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 122 НК РФ.

Штраф с 40% хотят поднять до 100%.

Авторы проекта, депутаты от «СР» уверены, что штраф в виде 40% от неуплаченной суммы страховых взносов является несоразмерным совершенному правонарушению. Он не стимулирует работодателей и работников к надлежащему оформлению трудовых отношений. С таким маленьким штрафом проблему «серой» занятости не решишь.

Поэтому штраф повышают до 100% от неуплаченной суммы взносов или налога.

Аналогичную норму разработали для взносов по страхованию от травматизма. Этот проект тоже внесен в Госдуму.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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