Штраф за неуплату налога хотят увеличить в 2,5 раза

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 122 НК РФ.
Штраф с 40% хотят поднять до 100%.
Авторы проекта, депутаты от «СР» уверены, что штраф в виде 40% от неуплаченной суммы страховых взносов является несоразмерным совершенному правонарушению. Он не стимулирует работодателей и работников к надлежащему оформлению трудовых отношений. С таким маленьким штрафом проблему «серой» занятости не решишь.
Поэтому штраф повышают до 100% от неуплаченной суммы взносов или налога.
Аналогичную норму разработали для взносов по страхованию от травматизма. Этот проект тоже внесен в Госдуму.
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