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Налоги, взносы, пошлины

🎓Вебинар: Как оспорить сальдо ЕНС. Уже сегодня в 11:00 мск

Многие налогоплательщики столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Что делать в этой ситуации, расскажут налоговые адвокаты.
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С 1 января 2023 года введен новый обязательный способ учета налогов и взносов – ЕНС (единый налоговый счет) как для организаций, ИП, так и для физических лиц (с оговоркой для самозанятых).

На вебинаре рассмотрим различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.

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На вебинаре рассмотрим:

  1. порядок формирования сальдо ЕНС;

  2. практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами;

  3. поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно;

  4. порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС;

  5. разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС;

  6. механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС;

  7. порядок оспаривания сальдо ЕНС.

Ждем вас на вебинаресегодня в 11:00 мск!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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