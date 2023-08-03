🎓Вебинар: Как оспорить сальдо ЕНС. Уже сегодня в 11:00 мск

Многие налогоплательщики столкнулись с проблемой неверного отражения сальдо на ЕНС. Что делать в этой ситуации, расскажут налоговые адвокаты.

С 1 января 2023 года введен новый обязательный способ учета налогов и взносов – ЕНС (единый налоговый счет) как для организаций, ИП, так и для физических лиц (с оговоркой для самозанятых).

На вебинаре рассмотрим различные ситуации, с которыми столкнулись налогоплательщики с 1 января 2023 года: от проблем с проведением сверок до вопросов возврата переплаты, в том числе расскажем про нюансы оспаривания сальдо ЕНС.

На вебинаре рассмотрим:

порядок формирования сальдо ЕНС; практические проблемы при проведении сверок с налоговыми органами; поведение налогоплательщика в случае, если сальдо ЕНС сформировано некорректно; порядок распоряжения положительным сальдо ЕНС; разницу между зарезервированной суммой и сальдо ЕНС; механизм возврата зарезервированной суммы на ЕНС; порядок оспаривания сальдо ЕНС.

Ждем вас на вебинаресегодня в 11:00 мск!