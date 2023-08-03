ПВЗ «Яндекс Маркета» смогут дополнительно заработать на вендинговых автоматах и копировальных услугах

Маркетплейс расширил возможности для заработка своих партнеров-владельцев пунктов выдачи заказов.

«Яндекс Маркет» предоставил своим партнерам-собственникам ПВЗ несколько новых возможностей подзаработать. Партнеры смогут оказывать дополнительные услуги в пунктах выдачи заказов. Об этом пишет портал «RB.RU».

В список дополнительных услуг входят: аренда пауэрбанков, прием вещей на благотворительность, продажа еды и напитков через вендинговые аппараты, а также копировальные услуги.

Необходимые изменения уже внесли в договор оферты.

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